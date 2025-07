"Agente Melania Trumpenko", la first lady alleata di Kiev. Trump rivela le critiche a Putin: lei è un'icona di libertà gli per gli ucraini

"Agente Melania Trumpenko". La first lady americana vive un momento di particolare popolarità fra gli ucraini, che sui social le dedicano meme con tanto di ringraziamenti.

Cosa è successo? E’ emerso un ruolo inaspettato da 'consiglierà per la "first lady riluttante" dopo che lo stesso presidente Donald Trump ha rivelato - in conversazione nello Studio Ovale con il segretario generale della Nato Mark Rutte - le critiche della moglie verso Vladimir Putin. Al punto che - questo nelle ricostruzioni di stampa - proprio questa posizione di Melania sembra abbia potuto avere un ruolo nel cambio di registro del presidente Usa verso il presidente russo.

Trump ha raccontato a Rutte come sua moglie abbia sottolineato la doppiezza di Putin, in conversazioni private, di quelle tra quattro mura tra moglie e marito (che in questo caso sono le mura della Casa Bianca). "Torno a casa e dico alla first lady: ho parlato con Vladimir oggi. Abbiamo avuto una conversazione meravigliosa. Lei risponde: Davvero? Un’altra città è appena stata colpita". E l’associazione è presto fatta.