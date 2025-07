Dai Tomahawk agli Atacms: ecco quali sono i missili che gli Usa potrebbero inviare a Kiev

L’amministrazione Trump invierà le nuove batterie di missili Patriot a Kiev a giorni, ma in futuro - secondo i media - potrebbero seguire consegne di missili Tomahawk e Atacms: i primi sono in grado di colpire anche Mosca, i secondi hanno una gittata minore ma possono facilmente distruggere le basi militari russe nel cuore del Paese.

* I TOMAHAWK - sono stati utilizzati dal Pentagono anche per colpire i siti nucleari iraniani. Si tratta di missili da crociera subsonici a lungo raggio, usati nono solo dagli Stati Uniti ma anche da altri Paesi. Sono noti per la loro precisione e capacità di colpire obiettivi a grande distanza. I missili Tomahawk sono stati impiegati in diversi conflitti, tra cui la Guerra del Golfo e le operazioni in Iraq e Siria. Possono colpire obiettivi a distanze che superano i 2.500 chilometri nelle versioni più recenti. Utilizzano sistemi di navigazione avanzati, come il Tercom (Terrain Contour Matching) e il Gps, per la guida di precisione. Possono essere lanciati da navi, sottomarini e, in passato, anche da postazioni di terra.