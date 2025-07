Putin contro l’ultimatum Usa: “Trump prolunga la guerra in Ucraina con nuove armi e sanzioni”

La Russia non ha chiaro cosa intenda il presidente Donald Trump quando dice che va trovata un’intesa sull'Ucraina entro 50 giorni, lo ha detto il ministro degli Esteri, Serghei Lavrov. «Vogliamo capire cosa c'è dietro questa dichiarazione sui 50 giorni», ha detto. «Prima erano 24 ore, poi 100 giorni», ha ricordato, «vogliamo davvero capire da cosa è guidato il presidente degli Stati Uniti». Per Lavrov, Trump «è chiaramente sottoposto a pressioni da Nato e Unione Europea». Ma il ministro degli Esteri ha ostentato sicurezza di fronte alla prospettiva di nuove misure punitive. «Non ho dubbi che sapremo gestire bene eventuali nuove sanzioni occidentali», ha detto, «e non vedo possibile che i nostri partner abbandonino gli impegni presi in formati bilaterali e multilaterali».

Il Cremlino ha affermato che l’ultimatum lanciato ieri da Donald Trump, così come le nuove consegne di armi promesse all’Ucraina, spingeranno Kiev a «prolungare la guerra». «Sembra che questa decisione presa a Washington, nei paesi della NATO e direttamente a Bruxelles sarà percepita da Kiev non come un segnale a favore della pace, ma come un segnale a favore della continuazione della guerra», ha sottolineato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. «Le dichiarazioni del presidente Trump sono molto gravi. Ovviamente abbiamo bisogno di tempo per analizzare quanto detto a Washington, e se o quando il presidente Putin lo riterrà necessario, commenterà», ha dichiarato durante il suo briefing quotidiano.