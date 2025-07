Trump minaccia Putin: "Pace in 50 giorni o dazi al 100%". Ok ai primi Patriot per Kiev, verso l'accordo con la Nato

La vera novità è l'ultimatum al leader del Cremlino . "Applicheremo dazi molto severi se non raggiungeremo un accordo entro 50 giorni e saranno al 100%", ha minacciato il tycoon, il quale in questo caso userebbe i suoi poteri presidenziali e non la legge bipartisan, ancora in discussione al Congresso, che prevede tariffe più pesanti, sino al 500%.

L'obiettivo è quello di isolare la Russia dall'economia mondiale, bloccando il finanziamento della sua macchina bellica. "Uso il commercio per molte cose, ma è ottimo per risolvere le guerre", ha spiegato The Donald .

"È una buona legge e potrebbe essere utile, ma penso che non ce ne sarà bisogno", ha osservato. Si tratterebbe - ha poi spiegato la Casa Bianca - di sanzioni secondarie, che colpirebbero non solo l'export russo in Usa (molto limitato), ma soprattutto i partner commerciali di Mosca, dalla Cina all' India, che acquistano in particolare la sua energia.

Il tycoon non ha neppure voluto infierire su Putin: "Non voglio dire che è un assassino, ma è un tizio tosto", ha risposto, dicendosi convinto che sia possibile raggiungere un'intesa.

Trump ha quindi illustrato l'accordo con la Nato per fornire un rinnovato canale di approvvigionamento di armi statunitensi a Kiev. Gli alleati europei, coordinati dall'Alleanza, acquisteranno equipaggiamento militare e lo trasferiranno in Ucraina. Acquisti per "miliardi e miliardi" di dollari, ha detto il presidente americano, sottolineando che gli Usa produrranno armi di altissima qualità, ma non sborseranno nulla.

Di sicuro ci saranno batterie di Patriot e le prime "arriveranno molto presto, entro pochi giorni". Rutte ha affermato che Germania, Finlandia, Canada, Norvegia, Svezia, Regno Unito e Danimarca saranno tra gli acquirenti per aiutare l'Ucraina. Berlino è pronta a fornire due Patriot (il suo ministro della Difesa Boris Pistorius è a Washington per trattare), la Norvegia uno. Ma, secondo Axios, gli Usa potrebbero vendere anche missili a lungo raggio in grado di raggiungere obiettivi in profondità nel territorio russo, inclusa Mosca. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha infatti preso in considerazione il trasferimento di missili Tomahawk in Ucraina per aumentare la pressione sulla Russia. Lo rivela il Washington Post, secondo cui Trump starebbe valutando la possibilità di inviare missili le stesse armi utilizzate contro obiettivi iraniani il mese scorso. Se lanciati dall’Ucraina, questi potrebbero colpire Mosca e San Pietroburgo.

Tuttavia, le fonti dicono che i Tomahawk sono fuori dalla lista di consegna per ora. «Potrebbero essere schierati in seguito se Trump vuole ancora più influenza», ha sottolineato il Post. Nel frattempo, una fonte informata ha dichiarato che Trump è pronto ad autorizzare l’uso di 18 missili ATACMS a lungo raggio ora in Ucraina alla loro portata completa di 300 chilometri. Sebbene questi missili non possano raggiungere Mosca o San Pietroburgo, consentirebbero attacchi su basi militari, aeroporti e depositi di rifornimenti all’interno della Russia che ora sono fuori portata.

Durante una conversazione con il presidente ucraino la scorsa settimana, Trump gli avrebbe chiesto: «Perché non avete colpito Mosca?». Al che Zelensky avrebbe risposto: «Possiamo farlo, se ci fornite le armi». Lo riporta ancora il Washington Post. Trump ha inoltre affermato che l’Ucraina deve esercitare maggiore pressione su Putin, non solo su Mosca ma anche su San Pietroburgo, aggiunge il giornale.

Intanto a Kiev il presidente Volodymyr Zelensky ha avuto un "incontro produttivo" con l'inviato speciale di Trump, Keith Kellogg. "Abbiamo discusso del percorso verso la pace e di cosa possiamo fare concretamente insieme per avvicinarla", ha scritto sui social. "Questo include il rafforzamento della difesa aerea ucraina, la produzione congiunta e l'approvvigionamento di armi di difesa in collaborazione con l'Europa", ha aggiunto, ringraziando Trump "per gli importanti segnali di sostegno".

Il primo commento che arriva da Mosca tende a minimizzare la portata della svolta Usa: "Se questo è tutto ciò che Trump intendeva dichiarare oggi sull'Ucraina, è tanto fumo e poco arrosto", ha osservato su Telegram il vicepresidente della Duma Konstantin Kossacyov.

"In 50 giorni - ha proseguito - quante cose possono cambiare sul campo di battaglia e negli umori dei leader della Nato e degli Usa!". Riferendosi poi al fatto che i Paesi europei dovranno pagare a Washington gli armamenti per l'Ucraina, ha aggiunto: "Gli europei dovranno sborsare e sborsare, il formaggio gratuito per loro era in una trappola per topi. C'è solo un beneficiario: il complesso militare-industriale degli Stati Uniti".

Zelensky sente Trump, 'discusse soluzioni per la difesa'

Volodymyr Zelensky ha parlato al telefono con Donald Trump. "È stata un'ottima conversazione", ha sottolineato il leader ucraino su X. "Abbiamo discusso i mezzi e le soluzioni necessari per garantire una migliore protezione della popolazione dagli attacchi russi e per rafforzare le nostre posizioni. Siamo pronti a lavorare nel modo più produttivo possibile per raggiungere la pace. Abbiamo concordato di sentirci più spesso al telefono e di coordinare le nostre azioni anche in futuro", ha detto Zelensky, aggiungendo che Trump "ha condiviso i dettagli del suo incontro con il Segretario Generale della Nato" Mark Rutte.