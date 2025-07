Emma Watson viola i limiti di velocità, patente sospesa in Gb

La polizia britannica non perdona le infrazioni stradali: se ne è accorta anche Emma Watson, popolare stella del cinema internazionale e già interprete del personaggio di Hermione Granger nella saga di Harry Potter tratta dai romanzi di JK Rowling, la quale si è vista infliggere non solo una multa pesante, ma anche la sospensione della patente per aver violato i limiti di velocità di qualche chilometro all’ora.

Watson è stata pescata mesi fa al volante della sua Audi mentre procedeva a 38 miglia all’ora su una strada contrassegnata dal limite delle 30 miglia vicino a Oxford: dove dal 2023 l’attrice 35enne è tornata a vestire nella vita vera i panni della studentessa, essendo stata ammessa a un corso post-graduate per conseguire un master in scrittura creativa nella prestigiosa università locale. Il caso - come riporta fra gli altri la Bbc - è finito oggi dinanzi a un giudice della Wycombe Magistrates' Court, dove l'attrice non è comparsa di persona.