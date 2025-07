Nuovo attacco israeliano nel sud della Siria. Netanyahu, guerra a oltranza per restare al potere

I media statali siriani hanno riferito di nuovi attacchi israeliani nei pressi della città siriana a maggioranza drusa di Sweida, il primo attacco nella zona dopo il ritiro delle forze governative siriane in seguito agli scontri con i combattenti locali. L’agenzia di stampa statale siriana Sana ha dichiarato che "gli aerei d’occupazione israeliani hanno effettuato un raid alla periferia della città di Sweida». Le forze siriane si erano ritirate da Sweida questa mattina dopo scontri sanguinosi con i combattenti drusi, accompagnati da attacchi israeliani e pressioni diplomatiche per il ritiro dall’area. Come un treno inarrestabile, la guerra a oltranza condotta dal premier israeliano Benjamin Netanyahu per restare al potere, al riparo anche da guai giudiziari, corre in lungo e in largo in tutto il Medio Oriente, dall’Iran al Mediterraneo, attirando condanne e critiche da mezzo mondo. E costringendo «l'amico» Donald Trump e i suoi inviati speciali a fare gli straordinari per tentare di contenere l’inasprimento e l’allargamento del confitto.

Se gli attacchi alla chiesa cattolica di Gaza sembrano aver scosso dal torpore alcuni governi europei circa la mattanza in corso nella Striscia - un tribunale belga ferma l’invio di armi a Israele, la Slovenia vieta l’ingresso a ministri dell’ultradestra israeliana - i clamorosi raid aerei israeliani sui centri del potere militare a Damasco hanno recapitato sul tavolo di Netanyahu le reprimende da parte di Russia, Cina, Emirati: tutti Paesi che hanno rapporti, più o meno stretti, con lo Stato ebraico. L’autoproclamato presidente siriano Ahmad Sharaa, che ha preso il potere lo scorso dicembre dopo esser stato a lungo un capo milizia di ispirazione qaedista, ha accusato Israele di «seminare divisioni» nell’area e di "provocare tensioni e caos». Proprio Sharaa, di recente non più considerato «terrorista» dagli Stati Uniti, è in contatto, tramite Washington, con Netanyahu. La Casa Bianca mira a far raggiungere alle due parti un accordo di normalizzazione, che sarebbe senza precedenti visto lo stato di belligeranza che vige tra i due Paesi sin dalla loro nascita come Stati formalmente indipendenti circa 80 anni fa. Israele occupa le Alture siriane del Golan dal 1967 e le ha annesse nel 1981, con una mossa riconosciuta finora solo dal primo mandato Trump nel 2019.