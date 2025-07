"Trump ha un'insufficienza venosa cronica alle gambe". La casa Bianca spiega i "lividi per le strette di mano"

Donald Trump soffre di una insufficienza venosa cronica alle gambe: la portavoce della Casa Bianca è stata costretta a leggere la lettera del medico del presidente per rispondere ai crescenti interrogativi sulla salute del tycoon, dopo che sui media e sui social sono apparse foto delle sue caviglie gonfie e delle sue mani con lividi. Immagini scattate domenica scorsa mentre assisteva con la first lady Melania alla finale della finale della Coppa del Mondo di calcio per club tra Chelsea e Psg.

Immediatamente sono fiorite diagnosi mediche online fai-da-te, con ipotesi che spaziavano dai disturbi cardiaci o di circolazione agli effetti di una trombosi, dalla gotta al diabete sino ad un principio di demenza senile. La Casa Bianca quindi ha deciso di mettere fine subito alle speculazioni. Se n'è incaricata la portavoce Karoline Leavitt, che nel briefing ha prevenuto le domande dei giornalisti condividendo la lettera del medico del presidente dopo una recentissima visita. Trump si è sottoposto a esami e ad un’ecografia alle gambe che «hanno rivelato un’insufficienza venosa cronica... una patologia benigna e una condizione comune, in particolare nelle persone di età superiore ai 70 anni».