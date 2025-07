Il WSJ rivela una lettera oscena di Trump a Epstein. Il presidente, "E' un fake"

Il Wall Street Journal rivela l'esistenza di un album con lettere scritte al defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein per il suo 50/o compleanno da vari amici, tra cui una attribuita a Trump, oscena come le altre. La missiva contiene diverse righe di testo dattiloscritto incorniciate dalla sagoma di una donna nuda, che sembra disegnata a mano con un pennarello spesso.

Un paio di piccoli archi indicano il seno della donna, mentre la firma del futuro presidente è una sinuosa scritta "Donald" sotto la vita, a evocare i peli pubici. Questa la chiusa: "Buon compleanno e che ogni giorno possa essere un altro meraviglioso segreto". Immediata la replica del presidente che ha negato di aver mai scritto quella lettera, definendola "un fake". "Non ho mai dipinto un quadro in vita mia. Non disegno quadri di donne. Non è la mia lingua. Non sono le mie parole", ha assicurato, minacciando di fare causa al Wsj in caso di pubblicazione dell'articolo "proprio come ho fatto con tutti gli altri"