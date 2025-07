La sagoma di una donna nuda e la firma Donald come peli pubici. Ecco la lettera di Trump a Epstein: "Che ogni giorno sia un segreto"

La sagoma di una donna nuda disegnata con un pennarello spesso, con due archi a indicarne il seno. E la firma Donald sotto la vita, a ricordare i peli pubici. La lettera di Donald Trump per il 50mo compleanno di Jeffrey Epstein nel 2003 - raccolta in un album ad hoc da Ghislaine Maxwell - si concludeva con: «Buon compleanno, e che ogni giorno possa essere un meraviglioso segreto».

All’interno della sagoma femminile c'era - riporta il Wall Street Journal - il testo dattiloscritto di una conversazione immaginaria fra Trump ed Epstein, scritta in terza persona. "Voce fuori campo: Nella vita ci deve essere qualcosa di più che avere tutto», iniziava il messaggio. «Donald: Sì, c'è, ma non ti dirò di cosa si tratta. Jeffrey: Nemmeno io, perché so di cosa si tratta. Donald: Abbiamo alcune cose in comune, Jeffrey. Jeffrey: A pensarci bene, sì. Donald: Gli enigmi non invecchiano mai, l’hai notato? Jeffrey: In effetti, era così chiaro per me l'ultima volta che ti ho visto. Trump: avere un amico è una cosa meravigliosa».