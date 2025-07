Pizzaballa va a Gaza con aiuti e conforto alla chiesa colpita: "Non vi abbandoniamo"

Al cardinale sono stati mostrati i luoghi danneggiati dal raid, in particolare la parete frontale della chiesa su cui ancora però svetta il campanile fatto risuonare a festa questa mattina per invocare «la pace» , dopo che ieri sera era stata celebrata una messa in suffragio delle vittime. Poi Pizzaballa e Teofilo III, Patriarca Greco-ortodosso di Gerusalemme, anche lui presente insieme all’omologo cattolico, hanno fatto visita ai malati, ai disabili e ai tanti bambini rifugiati nella struttura salutandoli con calorose strette di mano e benedicendoli uno ad uno. Ad accompagnarli anche padre Gabriel Romanelli, il parroco, rimasto ferito ad una gamba e il vice-parroco.

Ha portato aiuti e beni materiali, un carico di 500 tonnellate tra kit di pronto soccorso e attrezzature mediche di urgente necessità da destinare a quante più famiglie possibili, non solo cristiane. Ma soprattutto ha portato caldi abbracci e condoglianze ai feriti, ai parrocchiani e a tutti coloro che frequentano il compound della chiesa cattolica della Sacra Famiglia di Gaza, colpita ieri da un raid israeliano. Non poteva che essere caratterizzato da una missione del cardinale Pizzaballa nella Striscia , il day after dell’"l'errore" (nelle parole del premier Benjamin Netanyahu) dell’Idf che ha causato tre morti e una decina di feriti nella piccola e simbolica chiesa latina, avamposto di resistenza per circa 500 rifugiati al suo interno.

Pizzaballa era accompagnato anche da una scorta con giubbotto anti proiettile, ma a sua volta, molto significativamente, ha portato con sé il segretario della nunziatura apostolica in Israele. Un rappresentante pontificio, dunque, che come era stato per gli assalti dei coloni a Taybeh, stilerà un rapporto dettagliato, anche per conoscere meglio le necessità della comunità e studiare nuovi aiuti. Lo sguardo di Pizzaballa era sereno, consolatorio ma non rattristato. Il suo volto si è fatto serio però quando è stato portato nella specie di ospedale da campo allestito all’interno del compound, in particolare davanti a un bambino che presentava un arto amputato e l’altro gravemente ferito.

Prima di partire questa mattina presto da Gerusalemme, Pizzaballa ha ricevuto la telefonata dello stesso Leone XIV, da Castel Gandolfo. «Ha chiamato per esprimere la sua vicinanza, il suo affetto, la sua preghiera, il suo supporto - ha spiegato il Patriarca - e anche la sua intenzione di fare tutto il possibile perché si arrivi non solo al cessate il fuoco ma alla fine di questa tragedia». Si fanno sentire anche gli altri Patriarchi e Capi delle chiese di Gerusalemme che in una nota, sull'attacco alla chiesa, dichiarano: «Denunciamo fermamente questo crimine. I luoghi di culto sono spazi sacri che dovrebbero essere protetti. Sono inoltre protetti dal diritto internazionale. Prendere di mira una chiesa che ospita circa 600 rifugiati, tra cui bambini con bisogni speciali, è una violazione di queste leggi. È anche un affronto alla dignità umana, un calpestamento della sacralità della vita umana e la profanazione di un luogo sacro».