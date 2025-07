Forti scosse di terremoto al largo Russia, magnitudo 7.4: è allerta tsunami. Trema anche l'Iran

Tre forti scosse di terremoto - di magnitudo 7.4, 6.7 e 5.2 - sono state registrate oggi al largo delle coste dell’estremo oriente della Russia, facendo scattare un’allerta tsunami: lo riporta l’Istituto geofisico statunitense Usgs. «Sono possibili pericolose onde di tsunami» entro 300 chilometri dall’epicentro nel Pacifico, al largo della città di Petropavlovsk-Kamchatsky, secondo l’Istituto. L’ipocentro della scossa di magnitudo 7.4 è stato localizzato ad una profondità di 20 km.

Terremoto di magnitudo 5.4 nel nord-est dell'Iran

Un terremoto di magnitudo 5.4 ha scosso oggi anche la provincia del Golestan, nel nord-est dell’Iran, riporta l’Istituto geofisico statunitense Usgs. Il sisma è stato localizzato a 10 km di profondità e 31 km a est del villaggio di Qarnabad. Secondo l’Irna è stato avvertito anche in alcune città nella vicina provincia di Semnan. Non ci sono per il momento informazioni su possibili feriti, vittime o danni.