Il Cremlino: "Un incontro tra Putin e Trump è possibile". Il generale tedesco Freuding: "Mosca pianifica un attacco con 2000 droni contro l'Ucraina"

Un incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump è "possibile" e "necessario", ma c'è ancora del lavoro da fare, "quel momento non è ancora arrivato".

Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un'intervista a Vigtrk ripresa dalla Tass. "Forse sarà anche necessario formalizzare alcuni accordi importanti che saranno raggiunti nel tempo, dopo che sarà stato svolto molto lavoro. Ma quel momento non è ancora arrivato", ha detto Peskov. "Quel lavoro deve ancora essere fatto". Le dichiarazioni di Donald Trump indicano il desiderio di raggiungere un accordo in Ucraina il prima possibile, ma Washington sta comprendendo sempre di più la complessità di questo processo "lungo e difficile" ha aggiunto. Siamo abituati a una "retorica piuttosto dura e diretta", ha aggiunto Peskov, ma "allo stesso tempo conferma la sua intenzione di continuare a fare tutto il possibile per facilitare una soluzione pacifica". Anche Putin "ha ripetutamente espresso il desiderio di arrivare" a un accordo pacifico "il più rapidamente possibile".