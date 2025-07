Prima operazione di terra di Israele a Gaza: ordinata l'evacuazione di Deir al-Balah. Hamas: attesi oggi 3 camion Oms con medicinali

L’esercito israeliano (Idf) ha emesso un avviso di evacuazione per i palestinesi residenti nella zona sud-occidentale di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale, mentre si prepara ad iniziare le operazioni di terra nella città per la prima volta dall’inizio della guerra. Lo riporta il Times of Israel. «L'Idf continua ad operare con grande forza per distruggere le capacità del nemico e le infrastrutture del terrore nella zona, mentre espande le sue attività in un’area in cui non ha mai operato prima», ha affermato su X il portavoce dell’Idf in lingua araba, Avichay Adraee.

Hamas, attesi oggi a Gaza 3 camion Oms con medicinali

Il ministero della Salute Palestinese gestito da Hamas ha annunciato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) invierà oggi negli ospedali della Striscia tre camion carichi di medicinali e forniture mediche. I camion non contengono generi alimentari, si legge in un comunicato stampa pubblicato su Telegram. «Il ministero della Salute invita i cittadini, tutte le autorità, le famiglie e le parti interessate a compiere ogni sforzo per proteggere il convoglio, impedire qualsiasi interferenza con i camion e consentire il loro arrivo sicuro negli ospedali per salvare la vita dei malati e dei feriti», sottolinea la nota.