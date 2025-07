Usa: l'1 agosto vincolante sui dazi. L'Ue cerca l'intesa

Gli Usa dicono basta con le proroghe e fermano le lancette della trattativa con l’Europa. Il segretario al Commercio americano Howard Lutnick ha assicurato che il primo agosto «è una scadenza vincolante per i dazi». Tuttavia ha espresso ottimismo: «Sono fiducioso che troveremo una soluzione. Credo che tutti questi Paesi chiave capiranno che è meglio aprire i loro mercati agli Stati Uniti piuttosto che pagare dazi significativi», ha aggiunto in un’intervista a Cbs. Insomma, è partito il conto alla rovescia in vista del momento della verità. Nei prossimi 10 giorni l’Europa intensificherà i suoi sforzi per ottenere un’intesa con gli Stati Uniti, convinta che i dazi sarebbero un male per tutti. Ma allo stesso tempo, malgrado le parole del segretario al Commercio, non vuole farsi troppe illusioni ed evitare di trovarsi impreparata ove mai si andasse alla rottura finale con Donald Trump.

L’Ue, ormai da giorni, è bloccata in questo limbo, fedele al vecchio adagio inglese: «Hope for the best, prepare for the worst», «Spera per il meglio, preparati al peggio». E se le cose dovessero andare male è inevitabile pensare in modo sempre più accurato alla possibile reazione, la più unitaria e efficace possibile. Ancora nessuna riunione del Coreper è stata formalmente convocata, ma trapela a Bruxelles la possibilità che i rappresentanti dei 27 possano vedersi tra martedì e mercoledì e fare insieme il punto su come procedere per formulare il piano di misure per rispondere alla possibilità di un mancato accordo con gli Usa.