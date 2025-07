Ancora bombe sull'Ucraina, voci di possibili negoziati. Spiraglio per un vertice Putin-Trump in Cina a settembre

Kiev e diverse altre regioni ucraine sono state bersagliate da un nuovo massiccio attacco di droni e missili russi, compresi gli ipersonici Kinzhal, con un bilancio di due morti e 15 feriti, secondo Volodymyr Zelensky. Mentre non ci sono ancora segnali ufficiali su una possibile ripresa questa settimana - come proposto sabato dal presidente ucraino - dei negoziati tra Mosca e Kiev avviati tra maggio e giugno a Istanbul. Ma il Cremlino ha detto di non escludere un vertice fra Vladimir Putin e Donald Trump in settembre in Cina. L’Aeronautica ucraina ha detto che durante la notte tra domenica e lunedì i russi hanno lanciato 426 droni e 24 missili, tra i quali cinque ipersonici. Danni sono segnalati nelle regioni di Ivano-Frankivsk, nell’ovest dell’Ucraina, in quella di Kharkiv, nel nord-est, e a Kiev. Il sindaco, Vitali Klitschko, ha detto che sono scoppiati diversi incendi, tra cui uno in una scuola materna. Zelensky ha denunciato quelli che ha definito attacchi «contro l’umanità». «Dobbiamo continuare a potenziare gli intercettori, questa è la soluzione che ci permetterà di proteggerci da attacchi massicci», ha detto il presidente, tornando a chiedere agli alleati occidentali «una vera pressione sulla Russia» per «fermare questa aggressione».

Il ministero della Difesa russo ha affermato da parte sua che nei bombardamenti della notte sono state colpite «imprese del complesso militare-industriale ucraino e infrastrutture degli aeroporti militari». Il dicastero ha aggiunto nei raid compiuti nell’arco di 24 ore sono state anche «distrutte tre piattaforme di lancio del sistema missilistico antiaereo Patriot e una stazione radar multifunzione AN/MPQ-65 di produzione Usa». I vertici militari russi hanno fatto sapere che a partire dalla sera di domenica fino al pomeriggio di lunedì le forze ucraine hanno lanciato a loro volta almeno 107 droni contro varie regioni russe, di cui 28 su quella di Mosca. Il traffico in uno dei quattro aeroporti internazionali, quello di Vnukovo, è stato brevemente sospeso. Il governatore della regione di Rostov ha reso noto invece che a seguito di altri attacchi è scoppiato un incendio in una stazione ferroviaria nel villaggio di Kamenolomni. Sul piano diplomatico, «una fonte» citata dall’agenzia russa Tass ha detto che una nuova tornata - la terza - di negoziati diretti tra delegazioni russa e ucraina potrebbe svolgersi il 24 e 25 luglio a Istanbul. Nelle prime due, le parti avevano raggiunto accordi sul piano umanitario, in particolare per gli scambi di prigionieri, ma non si erano registrati passi avanti sul processo di pace. Il Cremlino, che la settimana scorsa aveva definito «un segnale positivo» l’intenzione di Zelensky di ridare dinamismo al processo negoziale, non ha confermato la data del nuovo incontro.