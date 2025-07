Incendio su un traghetto in Indonesia: 3 morti e oltre 500 salvati

Tre persone sono morte e oltre 500 sono state salvate dopo che un traghetto ha preso fuoco al largo dell’isola indonesiana di Sulawesi. Lo riferiscono i funzionari dei servizi di emergenza. Secondo la guardia costiera indonesiana, i passeggeri si sono gettati in mare con i giubbotti di salvataggio dopo che ieri è scoppiato un incendio a poppa del KM Barcelona 5, mentre era in navigazione verso Manado. Un video diffuso dall’agenzia di soccorso di Manado mostrava una nave della guardia costiera che spruzzava acqua sul traghetto, dal quale usciva fumo nero. Le autorità indonesiane avevano inizialmente riferito che cinque persone erano morte nell’incidente, ma in seguito hanno rivisto il bilancio delle vittime a tre. «Fino ad ora, la squadra di soccorso congiunta sta ancora conducendo le operazioni di ricerca e soccorso perchè i dati sono ancora in fase di elaborazione - ha detto il capo dell’agenzia di soccorso di Manado, George Leo Mercy Randang - il nostro posto di soccorso è ancora aperto 24 ore su 24, nel caso in cui le famiglie vogliano segnalare la scomparsa di un loro parente». Almeno 568 persone sono state salvate dal traghetto e dall’acqua, mentre altre tre sono state trovate morte, ha reso noto l’agenzia nazionale di ricerca e soccorso in un comunicato. Il registro del traghetto riportava solo 280 passeggeri e 15 membri dell’equipaggio a bordo. I media locali hanno riferito che la nave aveva una capacità di 600 persone. Gli incidenti marittimi sono all’ordine del giorno nell’arcipelago del Sud-Est asiatico, composto da circa 17.000 isole, in parte a causa degli standard di sicurezza poco rigorosi o delle cattive condizioni meteorologiche. L'incendio di domenica è avvenuto poche settimane dopo che un altro traghetto è affondato al largo della famosa isola turistica di Bali a causa del maltempo, causando la morte di almeno 19 persone. A marzo, un’imbarcazione con a bordo 16 persone si è capovolta in acque agitate al largo di Bali, causando la morte di una donna australiana e il ferimento di almeno un’altra persona. E nel 2018, più di 150 persone sono annegate quando un traghetto è affondato in uno dei laghi più profondi del mondo sull'isola di Sumatra.