Trump posta un video fake con l'arresto di Obama

Non conoscono limiti i post irriverenti e le minacce ricattatorie di Donald Trump su Truth. Gli ultimi hanno preso di mira Barack Obama per il Russiagate e una squadra di football rea di aver cambiato nome per rispetto verso i nativi americani. Il tycoon ha pubblicato un video creato dall’intelligenza artificiale che lo vede ridere nello Studio Ovale mentre agenti dell’Fbi ammanettano l’ex presidente seduto accanto a lui. Il filmato, con la musica di Ymca - diventato l’inno della campagna elettorale di Trump - finisce con Obama in piedi in cella, con addosso la tuta arancione da carcerato. In altri post scorrono le immagini dell’ex leader dem e di altri esponenti del suo partito mentre affermano che «nessuno è al di sopra della legge, neppure il presidente».

L’attacco è legato alle recenti dichiarazioni della direttrice della National Intelligence, Tulsi Gabbard, che ha annunciato di voler deferire al Dipartimento di Giustizia diversi dirigenti dell’ amministrazione Obama, accusandoli di aver «manipolato e politicizzato» informazioni di intelligence per spianare la strada all’inchiesta dell’Fbi sulle presunte collusioni tra la campagna di Trump e Mosca nel 2016.