Attacco russo in Ucraina, ucciso un bambino di 10 anni nel Donetsk

Un bambino di 10 anni è stato ucciso e altre cinque persone sono rimaste ferite questa mattina in seguito ad un attacco russo sulla città di Kramatorsk, nella regione orientale ucraina di Donetsk: lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare della città, Oleksandr Honcharenko, come riporta Rbc-Ucraina. Le forze russe hanno lanciato una bomba aerea teleguidata che ha colpito un condominio provocando un incendio, ha affermato Honcharenko: «Alle 7:30 (le 6:30 in Italia, ndr), risulta morta una persona, un bambino nato nel 2015. Altre cinque persone sono rimaste ferite e stanno ricevendo cure mediche qualificate».