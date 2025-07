Stallo Ue-Usa sui dazi, Macron a Berlino da Merz: "L'Europa deve difendere i suoi interessi"

Che tra queste ci sia anche l'Europa appare, nei palazzi comunitari, «molto improbabile». Eppure, sarà il Vecchio Continente a fare da cornice a un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Cina - alla ricerca di una tregua commerciale - in programma lunedì e martedì a Stoccolma, quando anche i vertici Ue saranno ormai rientrati dalla doppia missione asiatica. Appena toccato il suolo di Osaka, diretta con Antonio Costa e Kaja Kallas all’Expo, Ursula von der Leyen ha lanciato il suo messaggio, diretto anche alla Casa Bianca, definendo "tempestivo» il vertice Ue-Giappone in un mondo che «cambia rapidamente» e va affrontato restando fedeli a «economie aperte, società sicure e regole eque». Parole per rafforzare l’asse con il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba, ma anche preludio al confronto, ben più spigoloso, con Pechino. Nell’arena con il presidente Xi Jinping e il premier Li Qiang, l’Europa punta a usare il linguaggio della forza da spendere come leva negoziale anche con Trump, nella spasmodica ricerca di «reciprocità» che la sovraccapacità e il dumping cinesi continuano a minare. Lo sguardo continuerà comunque a orientarsi verso Washington. Se l’unità attorno al commissario Maros Sefcovic per ora tiene, i malumori tra i Ventisette sono tornati a fare capolino. Parigi, sempre più insofferente all’attendismo di Bruxelles, è tornata a invocare la linea dura con il ministro Marc Ferracci che, davanti ai rappresentanti di industrie e sindacati, ha denunciato lo stallo, invocando un «cambio di metodo».

L’Ue, è la posizione dell’Eliseo, «deve difendere i suoi interessi». Cruciale sarà nelle prossime ore il vertice a Berlino tra Friedrich Merz ed Emmanuel Macron, chiamato a saldare posizioni divergenti non solo sulla portata della rappresaglia in caso di una salva di dazi al 30% o di un’intesa sbilanciata, ma anche su dossier come il Mercosur. I tecnici Ue, sotto la supervisione di Sefcovic, continuano a "dialogare e negoziare» con le controparti oltreoceano. A Bruxelles non si esclude un rinvio della deadline da parte del tycoon, che però non mostra segni di voler allentare la presa né sembra avere incentivi a farlo. I dazi, ha ricordato Bessent, stanno portando «notevoli entrate» nelle casse statunitensi, fino a sfiorare l’1% del Pil. L’obiettivo europeo resta contenere la scure al 15%, con qualche timido tentativo di riavvicinarsi al 10%, lo stesso strappato da Londra. Ma non si allontana lo spettro del 20%, ritenuto fuori scala dalla Commissione, dalla maggioranza dei Paesi membri e dall’industria, soprattutto dopo le aperture continentali su Gnl e armamenti Usa. La lista delle contromisure è pronta, con un terzo elenco d’emergenza in caso di rottura. Il vero detonatore resta il capitolo servizi e Big Tech, ma per farlo scattare servirebbe il doppio via libera dell’Europarlamento e del Consiglio. Più rapida la strada del bazooka anti-coercizione, attivabile con il solo placet dell’esecutivo von der Leyen, consentendo ai governi di colpire senza esporsi.