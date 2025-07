In Brasile record di stupri nel 2024, uno ogni sei minuti. Oltre il 60% delle vittime sono bambine tra 10 e 13 anni

Il Brasile ha registrato 87.545 vittime di stupro nel 2024: il numero più alto nella serie storica iniziata nel 2011, pari ad una persona violentata ogni sei minuti. Lo segnalano i dati dell’Annuario della Pubblica sicurezza brasiliana, indicando un aumento dello 0,9% rispetto al 2023.

Il profilo delle vittime di stupro nel 2024 rivela che la maggior parte dei reati, il 76,8%, è stato classificato come stupro di una persona vulnerabile, in cui le vittime hanno meno di 14 anni. All’interno di questo universo, il 61,3% del totale delle vittime era in una fascia di età compresa tra i 10 e i 13 anni. L'indagine mostra inoltre che la violenza sessuale è per lo più un crimine che si consuma tra le mura familiari. Secondo lo studio, il 65,7% degli stupri registrati è avvenuto in casa della vittima. L’analisi mostra che gli aggressori erano per il 45,5% membri della famiglia.