La Thailandia chiude l'intero confine con la Cambogia. Evacuate 40mila persone: sale a 12 il bilancio delle vittime

"Un colpo di artiglieria cambogiana ha colpito una casa, è morto un civile e ci sono tre feriti, tra cui un bimbo di cinque anni", ha dichiarato l'ufficio del primo ministro thailandese in un comunicato. Jet F-16 thailandesi hanno effettuato attacchi aerei su un paio di obiettivi militari in Cambogia ha dichiarato l' esercito thailandese . I due Paesi si scontrano su un confine conteso . Sei jet sono partiti dalla provincia di Ubon Ratchathani e hanno colpito due "obiettivi militari cambogiani a terra", secondo il vice portavoce dell'esercito thailandese Ritcha Suksuwanon.

Il primo ministro cambogiano Hun Manet ha chiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di convocare una "riunione urgente". "Considerando le recenti gravissime aggressioni da parte della Thailandia, che hanno minacciato la pace e la stabilità nella regione, vi chiedo vivamente di convocare una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza", ha scritto Hun Manet in una lettera indirizzata al presidente in carica del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite Asim Iftikhar Ahmad. Il ministero degli Affari esteri cambogiano ha accusato la Thailandia di aver lanciato "un' aggressione militare non provocata ".

La Cina ha esortato i suoi cittadini in Cambogia a evitare le zone vicine al confine con la Thailandia, mentre le forze armate dei due Paesi si sono scambiati colpi di arma da fuoco in una nuova e pericolosa escalation legata ai contenziosi territoriali mai risolti. "L'ambasciata cinese in Cambogia consiglia ai cittadini cinesi di monitorare attentamente la situazione della sicurezza locale, di rimanere vigili, di adottare maggiori precauzioni e di garantire la propria sicurezza personale", ha ammonito la rappresentanza diplomatica in un post online.

La Cina si è detta "profondamente preoccupata dagli attuali sviluppi" con gli scontri mortali tra militari al confine tra Cambogia e Thailandia, nell'ambito dell'impennata delle tensioni tra i due Paesi legata alle irrisolte dispute territoriali, invitando le parti "ad accomodare le differenze attraverso il dialogo e le consultazioni". L'auspicio, ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun nel briefing quotidiano, "è la gestione appropriata" della crisi in cui Pechino manterrà "una posizione equa e imparziale".