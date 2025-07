Mosca, "massiccio" raid ucraino a Sochi: 2 morti, 11 feriti. Le vittime sono due donne

Mosca aveva affermato nella notte che i detriti di un drone hanno ucciso una donna e ne hanno ferita gravemente un'altra nella località turistica russa di Sochi, sul Mar Nero. "Le due donne erano in strada quando il drone è precipitato", si legge in un comunicato del locale centro di crisi regionale. Poco prima le autorità russe del Donetsk avevano comunicato che "un civile è stato ucciso in un attacco ucraino" che ha colpito un "complesso residenziale" a Gorlovka.

Due donne sono state uccise e altre 11 persone sono rimaste ferite in un "massiccio attacco di droni" ucraini sulla città russa di Sochi, sul Mar Nero. Lo ha detto il governatore del territorio di Krasnodar, Veniamin Kondatryev, citato dall'agenzia Interfax. Il governatore ha precisato che le due donne si trovavano in strada quando sono state colpite dai rottami di un drone intercettato dalle difese antiaeree.

Durante un attacco notturno, il nemico ha lanciato 103 droni d'attacco e quattro missili. Nella regione di Kharkiv sono state uccise tre persone e oltre dieci sono rimaste ferite in tutto il Paese, tra cui un bambino di nove anni a Cherkasy. Lo ha riferito il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram, secondo Ukrinform. "Ieri, durante l'incontro a Istanbul, è stata ribadita alla parte russa la proposta di un cessate il fuoco immediato e completo. In risposta, i droni russi hanno colpito edifici residenziali e il mercato Pryvoz a Odesa, condomini a Cherkasy, infrastrutture energetiche nella regione di Kharkiv, una palestra universitaria a Zaporizhzhia. Anche le regioni di Donetsk, Sumy e Mykolaiv sono state colpite", ha dichiarato Zelensky. Zelensky ha riferito che sono stati utilizzati in totale 103 droni d'attacco, per lo più Shahed, e quattro missili. "Ogni notte la Russia sceglie città e comunità da colpire con i suoi attacchi. Tragicamente, tre persone sono state uccise nella regione di Kharkiv. Le mie condoglianze a tutte le loro famiglie e ai loro cari. Più di dieci altre persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di nove anni a Cherkasy", ha sottolineato il presidente. "Faremo ogni sforzo per garantire che la diplomazia funzioni. Ma è la Russia che deve porre fine a questa guerra - la guerra che ha iniziato da sola", ha concluso Zelensky.