Russia: perso il contatto con un aereo nell'Amur: 42 i passeggeri a bordo

Nella regione dell’Amur, le autorità aeroportuali hanno perso il contatto con un aereo russo con 42 passeggeri a bordo. Lo riferisce Ria Novosti, citando le forze dell’ordine del distretto di Tyndinsky. Secondo le fonti citate dai media russi, il volo 'scomparsò «non si è messo in contatto» con le autorità competenti. Il sistema di controllo del traffico aereo ha perso quindi il contatto con il velivolo, ma le varie fonti non hanno specificato quando sia avvenuto nè cosa sia successo ai passeggeri.

L’aereo passeggeri An-24 era in rotta verso la città di Tynda, al confine con la Cina. Le condizioni meteorologiche nella zona della scomparsa sono pessime e il volo ha subito un ritardo, ha aggiunto Ria Novosti. I soccorritori si sono recati nel distretto di Tyndinsky, alla ricerca dell’aereo.