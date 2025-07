Bill Clinton è nell'album d'auguri per i 50 anni di Epstein

C'è anche Bill Clinton tra gli autori delle lettere di auguri per i 50 anni dell'ora defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, raccolte in un album dalla sua socia Ghislaine Maxwell.

Lo rivela il Wall Street Journal, dopo aver reso noto la presunta lettera oscena di Donald Trump.

"È rassicurante, non è vero? Essere durati così a lungo, in tutti gli anni di apprendimento e conoscenza, avventure e [parola illeggibile], e avere anche la curiosità infantile, la spinta a fare la differenza e il conforto degli amici", è il messaggio di Clinton, scritto con la sua caratteristica calligrafia.

Un portavoce dell'ex presidente dem ha rifiutato di commentare, limitandosi a ricordare una precedente dichiarazione secondo cui Clinton aveva interrotto i rapporti più di un decennio prima dell'arresto di Epstein nel 2019 e non era a conoscenza dei suoi crimini.

Nella lista figurano altri nomi. Tra questi il miliardario di Wall Street Leon Black, la stilista Vera Wang e il magnate dei media Mort Zuckerman. L'album di compleanno, rilegato professionalmente, era composto da più volumi e includeva un indice che elencava i contributi, organizzati in gruppi. Un gruppo 'Business' includeva Alan 'Ace' Greenberg e James 'Jimmy' Cayne: entrambi defunti, lavoravano alla Bear Stearns quando Epstein era alla banca d'investimento negli anni '70. Altre persone erano raggruppate in categorie come 'Scienza', 'Brooklyn' e 'Famiglia'.

Alcuni dei messaggi erano anodini auguri di compleanno, ma altri erano osceni e contenevano volgari battute sul sesso, secondo i documenti esaminati dal Journal. Una lettera di Nathan Myhrvold, miliardario ed ex dirigente Microsoft, diceva che stava inviando foto di un recente viaggio in Africa. "Mi sono sembrate più appropriate di qualsiasi cosa potessi esprimere a parole", diceva la missiva, che si concludeva con un 'Nathan' scritto a macchina. Era seguita da foto di una scimmia che urlava, leoni e zebre che si accoppiavano e una zebra con il pene in vista.