Sale a 100 mila il numero degli evacuati dalla Thailandia lungo il confine con la Cambogia. Bangkok avverte: "Rischio guerra"

ha dichiarato oggi che sono salite a 138.013 le persone fatte evacuare lungo il confine con la Cambogia e 428 ricoverate negli ospedali, mentre i due paesi combattono gli scontri militari più sanguinosi degli ultimi dieci anni.

Il Ministero dell'Interno thailandese ha dichiarato che 100.672 persone provenienti da quattro province di confine sono state trasferite in rifugi, mentre il dicastero della Salute del Paese asiatico ha annunciato che il bilancio delle vittime negli scontri è salito a 14 morti.

Il primo ministro ad interim thailandese, Phumtham Wechayachai, ha avvertito che gli scontri transfrontalieri con la Cambogia "potrebbero sfociare in una guerra", mentre proseguono gli attacchi incrociati tra i due Paesi per il secondo giorno consecutivo. "Se la situazione dovesse degenerare, potrebbe sfociare in una guerra, anche se per ora rimane limitata agli scontri", ha detto Wechayachai ai giornalisti a Bangkok.

La Cambogia ha annunciato che un civile è stato ucciso e cinque sono rimasti feriti negli attacchi delle forze thailandesi contro il Paese. "Finora un civile è stato ucciso e cinque persone sono rimaste ferite durante i combattimenti" con le forze thailandesi, ha affermato Meth Meas Pheakdey, portavoce della provincia di confine di Oddar Meanchey, aggiungendo che la vittima era un uomo di 70 anni.