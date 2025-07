Freedom Flotilla ci riprova, l'Idf pronta a bloccarla: la barca avanza verso Gaza

I 21 attivisti annunciano che, quando scatterà l’arresto, faranno collettivamente uno sciopero della fame, non solo per protestare contro Israele e il «genocidio» di Gaza, ma diretto "ai governi del mondo che hanno mancato di difendere il diritto internazionale», che «hanno abbandonato i palestinesi» e «deluso l'umanità», chiedendo che siano «dichiarato responsabili», come recita un drammatico post dello stesso equipaggio della Handala pubblicato su X.

La barca Handala, 37ma missione in 18 anni della Freedom Flotilla, si avvicina alle acque di Gaza, facendo scattare in serata il blocco della sicurezza marittima israeliano, con l’unità della marina militare Shayetet 13 dal porto di Haifa per intercettarla. «L'Idf impone il blocco della sicurezza marittima sulla Striscia di Gaza ed è preparata ad affrontare una serie di scenari», ha affermato l’esercito aggiungendo di aspettare «decisioni politiche» per agire.

L’Handala chiede ai governi dei 10 paesi di provenienza "protezione e un salvacondotto per i loro cittadini a bordo», che «stanno facendo ciò che dovrebbero fare i governi», cioè: portare aiuti umanitari a «rompere l’assedio illegale di Israele su Gaza».

A bordo ci sono anche lo skipper italiano Tony La Piccirella, barese, e il blogger siciliano Antonio Mazzeo. «Se ci fermeranno - afferma La Piccirella, raggiunto telefonicamente dall’ANSA - sarà perché i governi non hanno protetto la missione e hanno consentito un’azione illegale in acque internazionali in violazione di tutti i diritti e delle leggi internazionali. Se ci porteranno a Ashdod sarà contro la nostra volontà, saremo sequestrati, con l’Idf che prenderà il controllo dell’imbarcazione in forma militare armata».

Ex peschereccio norvegese, la Handala è partita il 13 luglio da Siracusa, facendo tappa il 18 a Gallipoli, in Puglia, dove ha imbarcato anche due attivisti francesi con un carico simbolico di cibo, medicinali oltre a latte in polvere e giocattoli per i bambini di Gaza. La barca ha superato nel pomeriggio il punto il cui lo scorso 9 giugno fu intercettata e portata al porto israeliano di Ashdod la missione precedente della Flotilla, la barca a vela Madleen con a bordo l’europarlamentare Rima Hassan e, soprattutto l’attivista climatica svedese Greta Thunberg, definita «antisemita» dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz. «Noi - dice La Piccirella - abbiamo solo certezza delle nostre intenzioni.