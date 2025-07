I 50 giovani ebrei francesi sbarcati a Valencia, Parigi chiede spiegazioni a Vueling

Sulla vicenda del gruppo di una cinquantina di adolescenti ebrei francesi fatti sbarcare mercoledì scorso da un aereo in partenza da Valencia (Spagna) e diretto a Parigi, il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha telefonato oggi alla presidente della compagnia responsabile, Vueling, Carolina Martinoli, per esprimergli «la forte emozione» suscitata nel governo francese dall’episodio. Lo ha reso noto il Quai d’Orsay.

Barrot, secondo il portavoce degli Esteri, ha «chiesto spiegazioni» alla Martinoli, «in particolare per stabilire se i francesi siano stati oggetto di discriminazioni legati alla loro appartenenza religiosa». Analoga iniziativa è stata adottata dal Quai d’Orsay nei confronti dell’ambasciatore spagnolo in Francia. La responsabile di Vueling ha assicurato a Barrot che «è in corso un’inchiesta interna le cui conclusioni saranno condivise con le autorità francesi e spagnole». Secondo responsabili di bordo della compagnia, la cinquantina di studenti ebrei con i loro accompagnatori, hanno provocato forte «trambusto» a bordo, evidenziando comportamenti «aggressivi» e maneggiando «materiale di emergenza».