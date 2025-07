Mark Epstein: "Mio fratello sapeva cose compromettenti su Trump. Non si è suicidato". Il ruolo di Ghislaine Maxwell

«Jeffrey disse che aveva informazioni dannose» su Trump. A sostenerlo, in un’intervista al Corriere della Sera, Mark Epstein, fratello del finanziere morto. «Se qualcun altro è coinvolto è un loro problema - aggiunge - Quello che interessa a me sono le circostanze del suo omicidio. Chiunque guardi le informazioni non crede che sia suicidio... è stato ucciso».

Perché ne è convinto? «Quando è morto non me l’hanno notificato - risponde - ho saputo dalla Cnn al mattino che era stato trovato morto e che era un apparente suicidio. All’inizio non avevo ragione di dubitarne. L’ho accettato, ho immaginato che l'avesse fatto perché rischiava di passare molto tempo in prigione. Ma il giorno dopo, quando sono dovuto tornare a New York a identificare il corpo e hanno fatto l’autopsia il medico legale della città, Kristin Roman, che ha effettuato l’autopsia con Michael Baden per mio conto sono entrambi usciti dall’autopsia dicendo che non potevano definirlo suicidio perché appariva troppo simile a un omicidio».