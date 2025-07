Scontri al confine, 33 morti. Bangkok estende l'offensiva nell'entroterra. La Cambogia chiede il cessate il fuoco con la Thailandia

Il ministero della Difesa cambogiano ha dichiarato che la Thailandia sta estendendo la sua offensiva nell’entroterra. Secondo quanto riferito dal portavoce ministeriale, il tenente generale Mali Socheat, le truppe thailandesi stanno utilizzando munizioni pesanti ed equipaggiamento militare, tra cui caccia F-16 e bombe a grappolo, per attaccare obiettivi civili, in aree della Cambogia al di fuori della zona contesa in cui è scoppiato il conflitto giovedì.

Dal 24 luglio, le forze thailandesi hanno colpito non solo posizioni militari cambogiane, ma anche obiettivi civili, tra cui scuole, pagode, distributori di benzina e aree residenziali, ha affermato Socheat. Inoltre, la Thailandia ha dichiarato la legge marziale in diverse aree delle province di Trat e Chanthaburi, al confine con le province di Kah Kong e Poultry in Cambogia, e ha schierato truppe e armi aggiuntive lungo il confine con la provincia di Bontey Miencha.

«Queste azioni dimostrano chiaramente l’intenzione della Thailandia di espandere il conflitto e violare la sovranità territoriale della Cambogia», ha sottolineato il rappresentante del ministero della Difesa cambogiano.