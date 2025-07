Germania, deraglia treno con 100 passeggeri: 3 morti e 34 feriti

Un treno espresso regionale della Deutsche Bahn con a bordo circa 100 passeggeri è deragliato nel distretto tedesco di Biberach (Baden-Wurttemberg): la Schwaebische Zeitung riferisce sarebbero morte almeno tre persone e trentaquattro quelle rimaste ferite.

Secondo la Bild, l’incidente ferroviario è avvenuto intorno alle 18:10 nei pressi di Zwiefaltendorf, nel distretto di Biberach. Un portavoce della polizia federale di Stoccarda ha detto che «due vagoni del treno espresso regionale della Deutsche Bahn sono deragliati».

I soccorritori hanno dovuto percorrere una lunga distanza per raggiungere il luogo dell’incidente, nel folto di un bosco. Alle 19:30, un nutrito contingente di poliziotti, vigili del fuoco e soccorritori è sul percorso, impegnato a soccorrere i feriti.

Non è ancora chiara l’origine del deragliamento, se un albero finito sui binari o se per un cedimento innescato dal temporale che era in corso.