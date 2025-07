L'influencer Michelle Sky Hayward si tuffa nella schiuma a Città del Capo: era liquame? Il video diventa virale

Un momento di leggerezza si è trasformato in una gaffe virale per l’influencer sudafricana Michelle Sky Hayward. L’8 luglio, a Bloubergstrand, vicino a Città del Capo, la giovane si è immersa in una distesa di schiuma bianca in mare, documentando l’esperienza con entusiasmo: «Mi sto divertendo così tanto che non sento nemmeno il freddo», ha detto in video.

Pochi istanti dopo, un sorso d’acqua e un commento: «È salata». Ma l’atmosfera cambia quando sui social inizia a circolare l’ipotesi che quella schiuma provenisse da scarichi fognari. Commenti come «Quella è acqua di fogna!» e «La schiuma è fatta di feci!» si moltiplicano, rendendo virale il video.

Hayward ha poi risposto alle critiche dichiarando di non essersi ammalata e che non ha percepito odori strani. Rimane però il dubbio sull’origine della schiuma, in una zona nota per la presenza di scarichi non trattati in mare.