Paura in un supermercato Walmart in Michigan, 11 persone accoltellate. Arrestato l'aggressore

Almeno 11 persone sono state accoltellate in un supermercato del Michigan, nel nord degli Stati Uniti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un uomo di 42 anni è stato arrestato, ha dichiarato in conferenza stampa il capo della polizia della contea di Grand Traverse, Michael Shea, spiegando che «si tratta di atti compiuti a caso» e che «le vittime non erano state prese di mira in anticipo». L’aggressore, residente in Michigan, avrebbe agito da solo, armato di un coltello pieghevole. Undici persone sono state ricoverate, ha confermato su X l’ospedale Munson Medical Center: sei sono in condizioni critiche e cinque in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Almeno tre pazienti sono stati operati. Le vittime sono sei uomini e cinque donne.

La governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, ha dichiarato di essere in contatto con le autorità per seguire questa «notizia terribile». La polizia ha spiegato che l’allarme è scattato nel tardo pomeriggio. Una testimone, Julia Martell, ha raccontato al New York Times di aver sentito delle urla e di aver visto un uomo correre con un coltello in mano nel reparto farmacia di un supermercato Walmart, spintonando e accoltellando i clienti mentre attraversava il negozio. «Ho visto tre persone ferite e sangue ovunque», ha riferito la trentenne. Shea ha precisato che l’aggressione è iniziata all’altezza delle casse e ha sottolineato come episodi simili siano «molto insoliti» per la zona. Alcuni clienti hanno contribuito all’arresto del sospettato. Traverse City è una popolare località turistica sulle rive del lago Michigan.