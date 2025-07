Strage in Ucraina, una donna incinta tra i 25 morti. Trump irritato dopo la mancata risposta di Mosca al suo ultimatum: "E' una vergogna"

Nuova strage in Ucraina, con uno dei bilanci più sanguinosi degli ultimi mesi: sono almeno 25 i morti, inclusa una 23enne incinta, nei massicci bombardamenti russi sul Paese. A finire sotto i colpi dei missili e dei droni kamikaze una prigione, una clinica ostetrica e un gruppo di civili in attesa di riceve aiuti. Mosca nega: «Le forze armate russe non colpiscono obiettivi civili, colpiscono infrastrutture militari e paramilitari», ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, all’indomani del nuovo ultimatum di Donald Trump per porre fine alla guerra, di cui i russi si limitano a "prendere nota».

Una scadenza rilanciata dal presidente americano anche nel volo di rientro dalla Scozia: «Sono 10 giorni a partire da oggi», ha detto senza nascondere l'irritazione per la mancata risposta di Mosca, «è una vergogna». Secondo testimoni e soccorritori, i caccia russi hanno colpito i distretti di Zaporizhzhia con 8 successivi raid a colpi di bombe Fab - oltre 150 chilogrammi di esplosivo e guida satellitare - quattro delle quali hanno centrato il carcere di Bilenke, un villaggio a 20 km dalla città. Nelle violente esplosioni sono rimasti uccisi 16 detenuti, altri 100 feriti, la metà dei quali costretti al ricovero in ospedale. Per Kiev «è un altro crimine di guerra russo». Solo un miracolo ha evitato un bilancio più drammatico: quando sono arrivate le bombe, nella struttura c'erano 274 prigionieri, tutti ucraini, e circa 30 addetti. A Kamianske, nella regione meridionale di Dnipropetrovsk che le truppe russe martellano da settimane, sono invece finite nel mirino le infrastrutture mediche. I raid hanno colpito una clinica ostetrica e un vicino reparto ospedaliero. I morti sono 3, tra loro anche Diana, una ragazza di 23 anni incinta. Altre 22 persone sono rimaste ferite, compresa una seconda partoriente che versa in gravi condizioni. Altro sangue è stato versato a Novoplatonivka, nella regione settentrionale di Kharkiv: alcuni razzi hanno centrato una piazzetta dove numerosi residenti si erano radunati per ricevere aiuto umanitario. Il bilancio è di almeno 6 morti e diversi feriti.