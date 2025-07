Sparatoria nel cuore blindato di New York, 5 morti incluso il killer. Il 27enne si aggirava col fucile per Manhattan

Al momento la polizia non è riuscita a trovare un movente. Tamura aveva un regolare porto d’armi ottenuto in Nevada, e con scadenza 2027, ma aveva portato con sé il fucile in modo illegale, perchè nello Stato di New York è vietato girare con quel tipo di Ar-15. L’arma, trovata accanto al corpo del killer, è un Palmetto State Armory Ar-15, fucile automatico d’assalto a basso costo e facilmente reperibile, a cui Tamura avrebbe apportato alcune modifiche per aumentare la potenza di fuoco.

New York, come sanno bene anche i turisti, è una delle città più presidiate dalla polizia, e Manhattan è il cuore blindato d’America. Ma un uomo, alle 18.30, in piena luce, è stato capace di camminare armato e di avvicinarsi al grattacielo per mettere a segno il suo piano criminale, senza che nessuno sia stato in grado di fermarlo.