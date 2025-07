Muore a 101 anni Joan Anderson: inventò l'hula hoop

Joan Anderson, una donna australiana pressoché sconosciuta che ha reso l’hula hoop famoso in tutto il mondo, è morta a 101 anni.

Anderson si era trasferita negli Stati Uniti nel 1946 e notò quella che sarebbe diventata una moda durante una visita alla famiglia in Australia anni dopo: gruppi di persone si divertivano facendo roteare cerchi di legno intorno alla vita.

Anderson, incuriosita, tornò negli Stati Uniti, dove sua madre le inviò uno degli anelli di bambù. Un amico osservò che il movimento di rotazione dei fianchi di chi lo indossava ricordava quello della danza hawaiana dell’hula hoop, dando al giocattolo il nome con vcui sarebbe stato conosciuto nel mondo.

Nel documentario del 2018 «Hula Girl», Anderson ha ricordato come lei e suo marito incontrarono un dirigente del colosso americano dei giocattoli Wham-O, che accettò di condividere i profitti se l’hula hoop fosse stato venduto. La Wham-O brevettò l’hula hoop nel 1963, che divenne una moda memorabile, vendendo milioni di pezzi e diventando uno dei prodotti più noti dell’azienda. Ma il ruolo di Anderson nell’introduzione dell’hula hoop non fu riconosciuto e lei e suo marito alla fine intentarono una causa contro l’azienda ottenendo un risarcimento economico ma nessun riconoscimento, riporta la BBC