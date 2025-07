Terremoto di magnitudo 8.8 nella Kamchatka: allarme tsunami nelle Hawaii, chiusi i porti. Scossa più forte in quell'area dal 1952

Un violento terremoto di magnitudo 8.8 ha colpito la penisola russa della Kamchatka, generando un allarme tsunami per l’intera area del Pacifico. Alle Hawaii, il governatore Josh Green ha dichiarato lo stato di emergenza e ha ordinato l’evacuazione immediata delle zone costiere, attivando i Centri Operativi Statali e di Contea. «Vi prego di prendere sul serio questa situazione», ha affermato sui social, invitando i residenti a dirigersi verso l’entroterra.

In una conferenza stampa successiva, Green ha ribadito l’urgenza: «Questo è l’allerta più grave che possiate ricevere. Non è un avviso». L’arrivo dell’onda è previsto per le 19:10 ora locale (6:10 GMT), con il rischio di inondazioni su tutte le isole. Le sirene d’allarme hanno già iniziato a suonare e si sono verificati ingorghi stradali in diverse zone dell’arcipelago, mentre tutti i porti delle Hawaii sono stati chiusi al traffico navale per ordine della Guardia Costiera. Anche i veicoli commerciali sono stati evacuati dai principali scali, incluso quello di Honolulu.