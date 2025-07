Travolta da una frana: morta Laura Dahlmeier, ex campionessa del biathlon

Laura Dahlmeier è morta. L’ex biatleta tedesca di fama mondiale non è sopravvissuta all’incidente alpinistico avvenuto lunedì scorso sul Laila Peak in Karakorum, in Pakistan. A confermare il decesso è stato il management della Dahlmeier pochi minuti fa alla televisione tedesca Zdf.

La 31enne di Garmisch-Partenkirchen, due ori olimpici e quindici medaglie mondiali, era stata colpita da una frana. «Il 28 luglio Laura Dahlmeier stava sciando con la sua compagna di cordata quando è stata colpita da una frana - ha raccontato il management dell’ex biatleta -. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, ora locale, ad un’altitudine di circa 5.700 metri. L’accompagnatrice ha immediatamente lanciato l’allarme e l’operazione di soccorso è stata messa subito in moto. A causa della lontananza della zona, un elicottero di soccorso è riuscito a raggiungere il luogo dell’incidente solo la mattina del 29 luglio (oggi, ndr). Una squadra internazionale di soccorso alpino sta attualmente coordinando l’assistenza».