Trump prepara le sanzioni contro la Russia. Il Cremlino: "Siamo immuni". Raid su un centro reclute ucraino con missili Iskander

Le sanzioni americane del resto non sembrano spaventare il Cremlino, nonostante Donald Trump abbia aggiornato il conto alla rovescia a 10 giorni come termine ultimo per Vladimir Putin per evitare ritorsioni economiche. Il bombardamento nell’oblast di Chernihiv, nel nord dell’Ucraina, è stato lanciato sul 169esimo centro di addestramento delle forze terrestri della riserva strategica vicino all’insediamento di Goncharovskoye, ha reso noto il ministero della Difesa russo.

E «se sarà scoperto che azioni o inazioni di ufficiali hanno portato a uccisioni o ferimenti di personale militare, i responsabili ne dovranno rispondere», è stato precisato. Si tratta di un nervo scoperto per le forze ucraine, che contano molto sul reclutamento di forze fresche per contrastare l’avanzata del nemico. A maggio e giugno erano stati colpiti altri due centri di addestramento e in uno di questi attacchi c'erano stati 12 morti e 60 feriti. Un disastro costato il posto al capo delle forze di terra, il generale Mykhailo Drapatyi, sostituito con il generale Hennadii Shapovalov.

Sul fronte diplomatico continua a non muoversi nulla. Trump, parlando con i giornalisti, ha ribadito che tra 10 giorni scadrà il termine per Mosca per porre fine alle ostilità, altrimenti gli Stati Uniti imporranno le sanzioni. Eppure lo stesso tycoon, che sembra non contare più sulla sua capacità di persuasione nei confronti dello zar, ha ammesso di non sapere se queste ritorsioni avranno qualche effetto sulla Russia. «Perché è ovvio che» Putin «voglia continuare la guerra», ha sottolineato. Il Cremlino, in effetti, ha continuano ad ostentare sicurezza.