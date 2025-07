Berlino: "Israele isolato, serve uno stato palestinese. Il negoziato per arrivare al riconoscimento inizi ora"

Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha confermato la posizione di Berlino sul riconoscimento dello Stato palestinese, affermato che «per la Germania esso deve avvenire alla fine di un processo. Che deve, però, iniziare ora. La Germania non si tirerà indietro di fronte a questo obiettivo. E sarà anche costretta a reagire a passi unilaterali». Per Wadephul, la Germania «sarà al fianco di Israele per chiedere che Hamas liberi gli ostaggi e sia disarmata». A suo avviso Hamas «non deve mai più costituire una minaccia per Israele». In secondo luogo «Israele deve intraprendere un’azione immediata, completa e sostenibile per porre rimedio alla situazione catastrofica della Striscia di Gaza», il ministro ha espressamente sottolineato che il ponte aereo organizzato con la Giordania non può sostituire l’arrivo di aiuti via terra: «gli aiuti possono raggiungere la popolazione in quantità sufficienti solo via terra. Esorto quindi il governo israeliano a consentire alle Nazioni Unite e alle organizzazioni umanitarie internazionali un accesso sicuro e, soprattutto, una distribuzione sicura ed efficace».

Il riconoscimento formale dello Stato palestinese all’Onu annunciato per settembre da Paesi come la Francia e il Regno Unito, seguiti dal Canada, non è destinato di per sé ad avere un’efficacia «concreta». Lo sostiene oggi in un approfondimento il settimanale britannico Economist, voce tradizionale dell’establishment liberale occidentale, ricordando come vi siano già oltre 140 Stati che lo hanno fatto in passato senza cambiare lo scenario: tanto più che gli Usa continuano a «sostenere Israele». L’Economist accredita il rischio che la reazione negativa del presidente Donald Trump, e la conferma del suo sostanziale appoggio allo stesso governo di estrema destra di Benyamin Netanyahu, possa indurre il premier israeliano addirittura a intensificare l’escalation nella Striscia di Gaza (e in Cisgiordania); mentre paventa che il riconoscimento a priori possa sottrarre agli europei una leva diplomatica da usare verso i palestinesi (e contro Hamas) nel momento in cui un processo di pace dovesse mai riprendere.