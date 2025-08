Allarme dell'Onu: “A Gaza molte persone vengono ferite o uccise mentre cercano cibo”

L’Ufficio per il coordinamento degli Affari Umanitari dell’Onu ha dichiarato che un «gran numero di persone continua a essere ucciso e ferito mentre cerca cibo» a Gaza, sotto il fuoco israeliano. L’Ufficio dell’Onu ribadisce che «nessuno dovrebbe mai essere costretto a rischiare la vita per procurarsi cibo». «I civili - ha aggiunto il portavoce delle Nazioni Unite, Farhan Haq - devono essere sempre protetti, e la distribuzione degli aiuti a livello comunitario, su larga scala, deve essere facilitata, non ostacolata».