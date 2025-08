David Grossman: "A Gaza è genocidio, mi si spezza il cuore ma devo dirlo. Non vedo alternative ai due Stati"

«Per anni ho rifiutato di utilizzare questa parola: 'genocidiò. Ma adesso non posso trattenermi dall’usarla, dopo quello che ho letto sui giornali, dopo le immagini che ho visto e dopo aver parlato con persone che sono state lì». Lo spiega in un’intervista a Repubblica lo scrittore israeliano David Grossman. «Anche solo pronunciare questa parola, "genocidio", in riferimento a Israele, al popolo ebraico: basterebbe questo, il fatto che ci sia questo accostamento, per dire che ci sta succedendo qualcosa di molto brutto - prosegue -. Voglio parlare come una persona che ha fatto tutto quello che poteva per non arrivare a chiamare Israele uno Stato genocida. E ora, con immenso dolore e con il cuore spezzato, devo constatare che sta accadendo di fronte ai miei occhi.

"Genocidio". È una parola valanga: una volta che la pronunci, non fa che crescere, come una valanga appunto. E porta ancora più distruzione e più sofferenza». «Resto disperatamente fedele all’idea dei due Stati, principalmente perché non vedo alternative - rimarca lo scrittore -. Sarà complesso e sia noi che i palestinesi dovremo comportarci in modo politicamente maturo di fronte agli attacchi che sicuramente ci saranno. Ma non c'è un altro piano».