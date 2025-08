L'annuncio di Trump: “Dopo le parole di Medvedev schiero due sottomarini nucleari”

«Sulla base delle dichiarazioni altamente provocatorie dell’ex presidente russo Dmitry Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, ho ordinato il posizionamento di due sottomarini nucleari nelle regioni appropriate, nel caso in cui queste dichiarazioni insensate e provocatorie fossero più di questo. Le parole sono molto importanti e possono spesso portare a conseguenze indesiderate; spero che questo non sia uno di quei casi»: lo scrive Donald Trump su Truth. Ieri l’ex presidente russo aveva evocato i missili atomici dell’ex Unione Sovietica.