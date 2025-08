Rafting da incubo a Guizhou: fiume bloccato da centinaia di gommoni VIDEO

Scene surreali nella provincia cinese di Guizhou, dove un’escursione di rafting si è trasformata in un incubo a cielo aperto per centinaia di turisti. È accaduto nei pressi di Guiyang, in uno dei canyon fluviali più frequentati della regione: qui, il flusso eccezionale di visitatori ha paralizzato le discese, congestionando completamente il percorso.

Le immagini, diventate virali sui social cinesi, mostrano un tappeto di gommoni colorati incastrati uno sull’altro tra le pareti della gola, con i partecipanti immobili e senza possibilità di manovra. La situazione, apparentemente sfuggita di mano alla gestione del sito, è stata causata da un improvviso sovraffollamento: un numero di presenze ben oltre la capacità dell’impianto, complice l’alta stagione turistica e la crescente popolarità del rafting tra le attività estive.

Secondo quanto riportato dai media locali, non si registrano feriti, ma il disagio e la frustrazione dei partecipanti hanno sollevato interrogativi sulla sicurezza e sull’organizzazione di queste escursioni. Al momento non risultano sospensioni ufficiali, ma l’episodio ha acceso i riflettori sulla necessità di un miglior controllo dei flussi e di un coordinamento più efficace in caso di emergenza.