Trump: "Tregua in Ucraina entro l'8 agosto, o imporremo sanzioni a Mosca". Su Putin: "E' un tipo tosto, ma sono rimasto sorpreso da alcune sue decisioni"

«Imporremo sanzioni. Lui gestisce molto bene le sanzioni, sa come aggirarle» , ha risposto Trump, riferendosi al presidente russo Vladimir Putin. Trump ha poi nuovamente definito quanto sta accadendo in Ucraina «la guerra di Biden» e ha aggiunto che non avrebbe permesso questo conflitto se fosse rimasto al potere immediatamente per un secondo mandato. «Non c'era dubbio. E andavo d’accordo con Putin», ha sottolineato il presidente Usa.

La leadership russa è brava a gestire le sanzioni, ma gli Stati Uniti saranno comunque pronti a imporre nuove restrizioni . Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista al canale televisivo Newsmax, rilanciata dai media russi, tra cui l’agenzia Tass. Al leader americano è stato chiesto quali sarebbero state le sue azioni se non fosse stato possibile raggiungere un accordo sull'Ucraina nei 10 giorni a loro assegnati, in scadenza l’8 agosto.

"Putin un tipo tosto, ma sono rimasto sorpeso da alcune sue decisioni"

Il presidente Donald Trump ha definito il suo omologo russo Vladimir Putin un «tipo tosto», sul quale la sua opinione non è cambiata, affermando tuttavia di essere rimasto «sorpreso» da alcune sue decisioni. In un’intervista all’emittente Newsmax, il titolare della Casa Bianca ha dichiarato di aver «parlato molto con Putin e credo che abbiamo avuto un’ottima conversazione. Poi torno a casa e vedo che una bomba è stata sganciata a Kiev e in altre città, uccidendo persone. Dico, sai, ho appena avuto questa bella conversazione con lui, e sembrava che stessimo per... pensavo che avessimo risolto la questione tre volte, e forse lui vuole provare a prendere tutto. Penso che sarà molto dura per lui».

Nella stessa intervista, è stato chiesto a Trump se la sua opinione su Putin fosse cambiata negli ultimi mesi. «Ovviamente è un tipo tosto, quindi non è cambiato in quel senso. Ma sono sorpreso. Abbiamo avuto numerose buone conversazioni in cui avremmo potuto porre fine a questa situazione, e all’improvviso le bombe hanno iniziato a volare», ha risposto il presidente Usa, che ha posto un ultimatum di 10 giorni alla Russia per porre fine alla guerra con l’Ucraina.