“Sono sull’orlo della morte”: il disperato appello dell’ostaggio Rom Braslavski nel video diffuso dalla Jihad islamica

I familiari dell’ostaggio Rom Braslavski hanno dato l’autorizzazione per la pubblicazione di una parte del video pubblicato dalla Jihad islamica due giorni fa. «Sono Rom, ho 22 anni, di Gerusalemme, sono prigioniero delle brigate al Quds della Jihad islamica - dice l’ostaggio -. Ho dolore a un piede, non riesco a camminare fino al bagno. Ho finito cibo e acqua ... non posso dormire, non posso vivere, dovete smettere di fare quello che state facendo qui... sono sull'orlo della morte... fermate quell'inferno in cui siamo..." dice il ragazzo piangendo nel filmato.