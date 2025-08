Choc in Australia, il video di un cucciolo di balena travolto da un motoscafo: “Pochi secondi e sarebbe morto”

Una scena drammatica si è verificata al largo di Stanwell Park, nel New South Wales, dove un cucciolo di balena è stato accidentalmente colpito da un motoscafo. A documentare l’accaduto è stato il fotografo Michael Hatte, che stava seguendo con un drone una balena e il suo piccolo.

Il cucciolo stava nuotando vicino alla superficie quando l’imbarcazione lo ha investito, colpendolo sul dorso. L’urto è stato tale da sbalzare i passeggeri del motoscafo. Secondo quanto riportato, il giovane cetaceo sarebbe riuscito a immergersi subito dopo l’impatto.

“Stavo per interrompere le riprese – ha raccontato Hatte su Instagram – quando ho visto la barca dirigersi verso di loro. Ho riattivato la registrazione appena in tempo. L’intera sequenza dura solo tre secondi, ma sarebbe potuta finire in tragedia”. Il fotografo ha soprannominato il piccolo “Bub” e ha sottolineato che il cucciolo ha mosso la testa un attimo prima dell’impatto, probabilmente evitando conseguenze ben più gravi.