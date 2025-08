Il ministro israeliano Ben Gvir prega sulla Spianata delle Moschee, scatta l'ira dei Paesi arabi

Ha provocato un’ondata di sdegno, e di preoccupazione, la visita del ministro della Sicurezza israeliano Itamar Ben Gvir alla Spianata delle Moschee di Gerusalemme. Il falco ultranazionalista ha pregato davanti alla moschea di al Aqsa e ha diffuso un video in cui sembra rivendicare la sovranità di quello che per gli ebrei è 'il Monte del Tempio', oltre che chiamare all’occupazione di Gaza.

«Lo dico proprio da qui, dal Monte del Tempio, dove abbiamo dimostrato che sovranità e governo sono possibili, è proprio da qui che deve essere trasmesso un messaggio», ha detto nel filmato postato sul suo account X, all’indomani delle terribili immagini dei due israeliani ancora in ostaggio a Gaza in condizioni fisiche terribili. «Bisogna conquistare tutta Gaza, dichiarare sovranità su tutta la Striscia, eliminare ogni membro di Hamas e incoraggiare l’emigrazione volontaria», ha esortato.

Non è certo la prima volta che un esponente di alto rango israeliano sale sulla Spianata. Il più famoso è Ariel Sharon che nel settembre del 2000, allora a capo dell’opposizione, con la sua sortita accese le micce della Seconda intifada. Ma non era mai accaduto che un ebreo - almeno non un ministro - si mettesse a pregare davanti alla moschea di al Aqsa, in aperta violazione dell’accordo tra Israele e Giordania sullo 'status quò dei luoghi santi di Gerusalemme.