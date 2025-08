Netanyahu, niente ripensamenti: il premier è fortemente intenzionato a occupare Gaza

Dopo una riunione ristretta sulla sicurezza per discutere i piani militari a Gaza, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è fortemente propenso a occupare la Striscia, secondo quanto riferito da una fonte anonima a conoscenza dei dettagli all’emittente pubblica Kan.

Altre testate giornalistiche in lingua ebraica, tra cui Ynet e i24 News, riportano notizie simili, tutte citando fonti anonime.

All’incontro di oggi hanno partecipato il Capo di stato maggiore delle Idf, Eyal Zamir, e il ministro della Difesa Israel Katz, insieme al ministro per gli Affari Strategici Ron Dermer.

Le Idf attualmente controllano circa il 75% della Striscia di Gaza, ma secondo il nuovo piano, l’esercito dovrebbe occupare anche il territorio rimanente, portando l’intera enclave palestinese sotto il controllo israeliano. Una fonte ha riferito a Kan che il governo è consapevole che la campagna militare per ottenere il pieno controllo di Gaza probabilmente metterà in pericolo gli ostaggi rimasti nella Striscia, di cui si ritiene che 20 siano ancora vivi. L’emittente afferma che le Idf e l’establishment della Difesa rimangono contrari al piano, in parte perchè mette gli ostaggi a rischio di essere giustiziati dai loro rapitori qualora le truppe si avvicinassero al luogo in cui sono trattenuti.

L'ufficio del primo ministro, in una breve nota dopo la riunione ristretta di oggi, ha fatto sapere che «le Idf sono pronte ad attuare qualsiasi decisione presa dal gabinetto di sicurezza», che presto dovrebbe riunirsi per decidere i piani.