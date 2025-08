Onu: "Conseguenze catastrofiche se Israele occupa Gaza". Il ministro Saar: "I riconoscimenti alla Palestina hanno minato l'intesa"

Un alto funzionario delle Nazioni Unite ha ammonito che l’espansione delle operazioni militari israeliane all’interno di Gaza rischierebbe "conseguenze catastrofiche». Un ampliamento della guerra "rischierebbe conseguenze catastrofiche per milioni di palestinesi e potrebbe mettere ulteriormente in pericolo la vita degli ostaggi rimasti a Gaza», ha dichiarato Miroslav Jenca, assistente del Segretario generale delle Nazioni Unite per l'Europa, l’Asia centrale e le Americhe, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza. «Non esiste una soluzione militare al conflitto a Gaza o al più ampio conflitto israelo-palestinese», ha aggiunto.

Intanto il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, all’Onu per la discussione al Consiglio di Sicurezza sugli ostaggi, ha criticato i paesi occidentali che hanno annunciato di voler presto riconoscere lo stato palestinese. «Questi paesi - ha detto - devono comprendere le conseguenze delle loro azioni. Ho avvertito proprio da questo palco che riconoscere uno stato palestinese virtuale avrebbe portato alla distruzione delle possibilità di raggiungere un accordo sugli ostaggi e sul cessate il fuoco. Questo è esattamente ciò che è accaduto», ha accusato Sàar.