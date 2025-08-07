La conferma del Cremlino: vertice Putin-Trump nei prossimi giorni

Un vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump dovrebbe tenersi "nei prossimi giorni" su "proposta della parte americana". Lo ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dall'agenzia Interfax.

"Su proposta della parte americana è stato sostanzialmente concordato un incontro bilaterale di alto livello nei prossimi giorni, cioè un incontro tra il presidente Vladimir Putin e Donald Trump", ha detto Ushakov. "Ora, insieme ai colleghi americani, stiamo iniziando la preparazione concreta", ha aggiunto.

Ushakov ha dichiarato che durante l'incontro di ieri tra Putin e Steve Witkoff, l'inviato Usa "ha accennato" alla possibilità di un trilaterale fra i presidenti di Russia, Usa e Ucraina ma che "la parte russa ha lasciato questa opzione completamente senza commenti", riporta la Tass.

Leggi anche Casa Bianca, Trump è pronto a vedere Putin e Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro faccia a faccia con Putin per porre fine alla guerra, dopo che l'inviato speciale di Donald Trump ha avuto colloqui con il leader russo a Mosca. "In Ucraina abbiamo ripetutamente affermato che trovare soluzioni concrete può essere davvero efficace parlarsi a livello di leader. È necessario stabilire i tempi per un simile incontro e la gamma di questioni da affrontare", ha scritto Zelensky sui social media, il giorno dopo aver parlato con il presidente degli Stati Uniti, che ha affermato di poter incontrare Putin "molto presto".